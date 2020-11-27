В Пензе пьяный водитель врезался в автомобиль и наехал на забор

27.11.2020 | 19:02

Поведение водителя, управлявшего автомобилем ГАЗ-3110, сразу привлекло внимание сотрудников ДПС. На требование остановиться он никак не отреагировал. На улице Карпинского началась погоня.

В течение нескольких минут мужчина, управлявший «Волгой», грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Водитель допустил столкновение с автомашиной, а после - наезд на препятствие, металлический забор», - сообщил старший инспектор ГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Федянин.

Только в Терновке, на улице Петровского, неадекватного лихача удалось задержать. От предложения пройти медицинское освидетельствование нарушитель не стал отказываться и послушно дунул в трубочку алкотестера, на котором высветилось 0,925. Состояние опьянения было установлено.

Автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку. А водитель будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на срок от полутора до двух лет.