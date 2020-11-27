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Происшествия

В Пензе пьяный водитель врезался в автомобиль и наехал на забор

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Поведение водителя, управлявшего автомобилем ГАЗ-3110, сразу привлекло внимание сотрудников ДПС. На требование остановиться он никак не отреагировал. На улице Карпинского началась погоня.

В течение нескольких минут мужчина, управлявший «Волгой», грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Водитель допустил столкновение с автомашиной, а после - наезд на препятствие, металлический забор», - сообщил старший инспектор ГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Федянин.

Только в Терновке, на улице Петровского, неадекватного лихача удалось задержать. От предложения пройти медицинское освидетельствование нарушитель не стал отказываться и послушно дунул в трубочку алкотестера, на котором высветилось 0,925. Состояние опьянения было установлено.

Автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку. А водитель будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на срок от полутора до двух лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Я думаю,электрический стул он заслужил.

Гость||

Молодец.Никто не пострадал,экстрим у всех ,адреналин,отдохнул.плюс 30 тысяч в бюджет.

Имя: Гость
Комментарий:

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