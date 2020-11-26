Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|10:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Очевидцы рассказали о серьезном ДТП на ул. Кулакова

Печать

В четверг, 26 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о серьезной аварии, которая произошла на улице Кулакова.

«Вылетела на газон. Время 08:34», «Кулакова, 8, «Гранта» разворачивалась, «Приора» ехала прямо по пустой полосе. Водители не пострадали. Девушка, пассажир «Приоры», получила травмы лица», - поделились подробностями очевидцы.

В объектив их камеры попали обе отечественные легковушки. У одной разбита боковая часть, у другой - передняя.

Официальной информации о случившемся пока нет.

25 ноября в областном центре, в 5-м проезде Кольцова, столкнулись «Лада-Приора» с 21-летней девушкой за рулем и Mitsubishi Lancer под управлением 31-летней женщины. Водитель отечественного авто и ее пассажиры, 22-летняя девушка и два мальчика 2020 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

хейтеры ,еще спят !

Гость||

ну да,спят. Зато любители быстро покататься уже успели и проснуться и прикатиться.

Гость||

успели

Гость||

Главное что они никому не помешали.

Гость||

зато ПАЦАНЧИК МОЛОДЕЦ! ЕХАЛ КАК ПАЦАНЧИК А ХАРЮ РАЗДОЛБИЛО ЭТ ПЫЛЬ ЗАТО ПРОКАТИЛАСЬ С ПАЦАНЧИКОМ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Девушка, пассажир «Приоры», получила травмы лица»,
Пристёгиваться надо. Красоту береч

Гость||

Она страшная. Так что хуже не стало.

Гость||

Тазы громыхают - щепки летят.

Гость||

Гость писал(a):

Она страшная. Так что хуже не стало.
Какая машина - такая и девушка.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте