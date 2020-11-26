Очевидцы рассказали о серьезном ДТП на ул. Кулакова

26.11.2020 | 09:18

В четверг, 26 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о серьезной аварии, которая произошла на улице Кулакова.

«Вылетела на газон. Время 08:34», «Кулакова, 8, «Гранта» разворачивалась, «Приора» ехала прямо по пустой полосе. Водители не пострадали. Девушка, пассажир «Приоры», получила травмы лица», - поделились подробностями очевидцы.

В объектив их камеры попали обе отечественные легковушки. У одной разбита боковая часть, у другой - передняя.

Официальной информации о случившемся пока нет.

25 ноября в областном центре, в 5-м проезде Кольцова, столкнулись «Лада-Приора» с 21-летней девушкой за рулем и Mitsubishi Lancer под управлением 31-летней женщины. Водитель отечественного авто и ее пассажиры, 22-летняя девушка и два мальчика 2020 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу.