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Происшествия

В аварии у автодрома «Вираж» пострадали две женщины и младенцы

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В среду, 25 ноября, у автодрома «Вираж» в Пензе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети.

Кадры с последствиями аварии попали в социальную сеть «ВКонтакте». Столкновение привело к тому, что один из участников оказался в кювете, вылетев с дороги, а другой врезался в остановочный павильон.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД рассказали, что ДТП случилось около 11:08 напротив дома № 10 в 5-м проезде Кольцова. Там столкнулись «Лада-Приора» с 21-летней девушкой за рулем и Mitsubishi Lancer под управлением 31-летней женщины.

Травмы в аварии получили водитель отечественного авто и ее пассажиры - женщина 1998 года рождения и два мальчика 2020 года рождения, их доставили в больницу, добавили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и два мальчика 2020 года рождения
Не повезло им с местом рождения.

Гость||

Таксистки и шипы! Жуть...

Гость||

Гость писал(a):

и два мальчика 2020 года рождения

Не повезло им с местом рождения.

Парни, валите отсюда, пока еще не поздно.

Имя: Гость
Комментарий:

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