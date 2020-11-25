В аварии у автодрома «Вираж» пострадали две женщины и младенцы

25.11.2020 | 12:56

В среду, 25 ноября, у автодрома «Вираж» в Пензе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети.

Кадры с последствиями аварии попали в социальную сеть «ВКонтакте». Столкновение привело к тому, что один из участников оказался в кювете, вылетев с дороги, а другой врезался в остановочный павильон.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД рассказали, что ДТП случилось около 11:08 напротив дома № 10 в 5-м проезде Кольцова. Там столкнулись «Лада-Приора» с 21-летней девушкой за рулем и Mitsubishi Lancer под управлением 31-летней женщины.

Травмы в аварии получили водитель отечественного авто и ее пассажиры - женщина 1998 года рождения и два мальчика 2020 года рождения, их доставили в больницу, добавили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.