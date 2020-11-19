На покрытой льдом ул. Байдукова столкнулись две легковушки

19.11.2020 | 09:02

В Пензе улица Байдукова в районе радиозавода превратилась в зону ЧП. Порыв на сетях водоснабжения привел к гололеду.

О неблагоприятной дорожной обстановке в этом районе в 5:15 четверга, 19 ноября, сообщили пользователи «Чата водителей Пензы» мессенджера Viber. В 6:24 появилась информация о том, что там случилось ДТП. «Развернуло кого-то», - отметил автомобилист.

Позже пользователь чата поделился снимком последствий аварии. На снимке можно увидеть легковушки, которые стоят поперек проезжей части. У обоих автомобилей сильно повреждена передняя часть.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. О пострадавших очевидцы не сообщили.

«Четвертый день пошел, прорыв так и не устранен. ГИБДД перекрыло движение по Байдукова, ищите объезд», - посетовал участник группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте», поделившись фото наледи и текущих по проезжей части ручьев.