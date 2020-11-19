Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

На покрытой льдом ул. Байдукова столкнулись две легковушки

Печать

В Пензе улица Байдукова в районе радиозавода превратилась в зону ЧП. Порыв на сетях водоснабжения привел к гололеду.

О неблагоприятной дорожной обстановке в этом районе в 5:15 четверга, 19 ноября, сообщили пользователи «Чата водителей Пензы» мессенджера Viber. В 6:24 появилась информация о том, что там случилось ДТП. «Развернуло кого-то», - отметил автомобилист.

Позже пользователь чата поделился снимком последствий аварии. На снимке можно увидеть легковушки, которые стоят поперек проезжей части. У обоих автомобилей сильно повреждена передняя часть.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. О пострадавших очевидцы не сообщили.

«Четвертый день пошел, прорыв так и не устранен. ГИБДД перекрыло движение по Байдукова, ищите объезд», - посетовал участник группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте», поделившись фото наледи и текущих по проезжей части ручьев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
0
0
0
0
 
Гость||

Члены клуба любителей летней резины и общества любителей липучки

Гость||

Сегодня ехали там, пробка ужасная! Доехали до поворота на Втуз и нас машина ДПС не пропустила, палкой машет или вперед или на разворот. Как нам доехать до ул. Байдукова если там работаем. Объездных путей нет.

Гость||

Гость писал(a):

Объездных путей нет.
Как это нет

Гость||

с понедельника вода там течет. Неужели за это время нельзя устранить утечку?

Гость||

Гость писал(a):

с понедельника вода там течет. Неужели за это время нельзя устранить утечку?
Видимо, мэр города и эту проблему не в состоянии решить...

Гость||

Какие пути? подскажите

Гость||

У них потихоньку земля гореть под ногами а вы прорыв воды.

Гость||

Гость писал(a):

с понедельника вода там течет. Неужели за это время нельзя устранить утечку?
А если раскопают дорогу, это будет кошмар

Гость||

Гость писал(a):

Какие пути? подскажите
Прямо по Гагарина, после танкового моста съезд вправо, на Байдукову.

Гость||

Гость писал(a):

Как нам доехать до ул. Байдукова если там работаем.
Если вы там работаете, то вовсе не обязательно доезжать. Можно и пешком дойти.

Гость||

Гость писал(a):

Прямо по Гагарина, после танкового моста съезд вправо, на Байдукову.
Спасибо мил человек! Благодарю

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте