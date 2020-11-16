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Происшествия

В Заречном женщину-пешехода госпитализировали после ДТП

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В Заречном проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел на улице Строителей утром в понедельник, 16 ноября.

«На зебре неподалеку от дома № 18 в 8:05 сбили женщину», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на инспектора по безопасности дорожного движения ОГИБДД по Заречному Кристину Шумскую.

Известно, что автомобилем (это была «Лада-Гранта») управлял 27-летний мужчина. Под колесами оказалась женщина в возрасте 72 лет.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», - уточнила Кристина Шумская.

Насколько серьезно женщина пострадала, не сообщается. Выяснить все обстоятельства случившегося должны сотрудники ГИБДД.

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Источник — фото zarpressa.ru
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