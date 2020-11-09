Очевидцы сообщили о пожаре у строящегося цирка в Пензе

09.11.2020 | 11:22

В понедельник, 9 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о пожаре, случившемся на улице Плеханова, 13, в Пензе.

На фото, прикрепленном к посту, виден огонь в непосредственной близости от возводящегося цирка. Что именно горело, автор снимка не сообщил.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России факт возгорания подтвердили. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 1:26. На место выехали 13 человек на двух спецавтомобилях.

Загорелся металлический строительный вагончик с утеплителем внутри, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, уточнили в пресс-службе.

В ЧП никто не пострадал.