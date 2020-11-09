Сетевое издание|18+|Понедельник|9 ноя 2020|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Очевидцы сообщили о пожаре у строящегося цирка в Пензе

Печать

В понедельник, 9 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о пожаре, случившемся на улице Плеханова, 13, в Пензе.

На фото, прикрепленном к посту, виден огонь в непосредственной близости от возводящегося цирка. Что именно горело, автор снимка не сообщил.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России факт возгорания подтвердили. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 1:26. На место выехали 13 человек на двух спецавтомобилях.

Загорелся металлический строительный вагончик с утеплителем внутри, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, уточнили в пресс-службе.

В ЧП никто не пострадал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

Ну всё,кабздец! Ещё миллиард придётся на цирк просить!

Гость||

фух пронесло

Гость||

Репетируют... Примеряются... Ближе к назначенному сроку сдачи объекта, когда по документам завезут все оборудование, полыхнет по серьезному и.... концы в воду. Несчастный случай, да-с...

Гость||

утеплитель тестировали,оказалось хорошо горит

Политекантроп (гость)||

Потренировались на театре, теперь цирк

Гость||

Гость писал(a):

Репетируют... Примеряются... Ближе к назначенному сроку сдачи объекта, когда по документам завезут все оборудование, полыхнет по серьезному и.... концы в воду. Несчастный случай, да-с...
Так остался 41 день!Срок сдачи объекта под ключ по контракту 20.12.2020. !!!

Гость||

Гость писал(a):

Срок сдачи объекта под ключ по контракту 20.12.2020. !!!
Извините, в связи с ковидом все счета были освоены, а вы идите со своими цирками в цирк.

Гость||

Гость писал(a):

Извините, в связи с ковидом все счета были освоены, а вы идите со своими цирками в цирк.
Деньги на цирк были выделены полностью федералами ещё в 2017 года ,так что не надо нести ахинею.

Гость||

Гость писал(a):

Деньги на цирк были выделены полностью федералами ещё в 2017
и ими же тогда распилены, вы прям как вчера родились. посмотрите ролик комеди клаб про губернатора сахалина

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте