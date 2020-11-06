В Воронежской области один пензенец погиб, другой попал в больницу

06.11.2020 | 12:00

В ночь на пятницу, 6 ноября, два пензенца попали в смертельное ДТП в Воронежской области.

Трагедия произошла в Панинском районе. В 0:30 на 57-м километре трассы Воронеж - Тамбов автомобиль Audi A6, двигавшийся в сторону Тамбова, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Freightliner с полуприцепом.

В легковушке находились двое жителей Пензенской области. 28-летний водитель скончался на месте ДТП, 33-летнего пассажира бригада скорой помощи доставила в больницу.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.