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Происшествия

В Пензе полиция нашла водителя, уехавшего с места ДТП

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В Пензе сотрудники полиции нашли водителя автомобиля ВАЗ-2112, который 27 октября в 17:25 устроил на улице Байдукова ДТП и скрылся.

Мужчина за рулем «двенадцатой» ехал в направлении Литвинова. Он не остановился на красный сигнал светофора и сбил 46-летнюю женщину, пересекавшую проезжую частьпо Байдукова по зебре. С места происшествия нарушитель уехал.

Пострадавшая получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

Сотрудники полиции обратились к свидетелям ДТП с просьбой поделиться информацией. У одного из них в машине оказался видеорегистратор, зафиксировавший момент происшествия. По информационным базам данных инспекторы проверили более тысячи схожих по приметам машин.

Сотрудники полиции изучили записи камер наружного видеонаблюдения, расположенных по предполагаемому маршруту поездки, и установили конечную точку движения автомобиля на улице Аустрина. Сотрудники организаций по соседству рассказали, что похожий ВАЗ-2112 иногда приезжает на территорию местного кафе.

В итоге водитель был установлен. Им оказался 34-летний житель Пензы. Он признался и раскаялся.

Теперь автомобилисту грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Вред здоровью женщины, попавшей под колеса, установит судмедэкспертиза. Если его степень окажется тяжелой, то на водителя возбудят уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так он все таки помешал? Ваше ПДД никомунепомешал не действует?

Гость||

Редиска,подлец и просто подонок

Гость||

А уголовку за оставление в опасности?

Гость||

Гость писал(a):

А уголовку за оставление в опасности?
Тебя в опасности кто то оставил?

Имя: Гость
Комментарий:

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