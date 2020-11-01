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Происшествия

В Сети появилось второе видео с места смертельного ДТП в Бессоновке

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В социальной сети «ВКонтакте» появилось еще одно видео с места смертельной аварии, случившейся на Центральной улице в Бессоновке утром в воскресенье, 1 ноября.

По предварительным данным, в 6:00 на 5-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись ВАЗ-2110 с 26-летним водителем и «Лада-Гранта», которой управлял 42-летний мужчина.

Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по области сообщало, что водитель «десятки» и 41-летний пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте, водителя «Лады-Гранты» доставили в медицинское учреждение.

На кадрах новой записи видно, что обе машины сильно смяло, одна из них после удара осталась на проезжей части, вторая с нее вылетела на обочину.

«Вечно на этом месте происходит что-то подобное...» - констатировала одна из пользовательниц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео Владимира Кадомцева, vk.com/penza_live
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Гость||

Как жалко людей. Не гоняйте, соблюдайте правила.

Гость||

И всю остальную свору.

Гость||

Это съезд с мостика, сплошь слепая зона. Подозреваю, что кто-то не соблюдал скоростной режим.

Гость||

Камера и знак 20. Бессновцам только так, ибо по-хорошему не понимают.

Гость||

А кто виноват?

Имя: Гость
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