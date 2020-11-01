В Сети появилось второе видео с места смертельного ДТП в Бессоновке

01.11.2020 | 11:30

В социальной сети «ВКонтакте» появилось еще одно видео с места смертельной аварии, случившейся на Центральной улице в Бессоновке утром в воскресенье, 1 ноября.

По предварительным данным, в 6:00 на 5-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись ВАЗ-2110 с 26-летним водителем и «Лада-Гранта», которой управлял 42-летний мужчина.

Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по области сообщало, что водитель «десятки» и 41-летний пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте, водителя «Лады-Гранты» доставили в медицинское учреждение.

На кадрах новой записи видно, что обе машины сильно смяло, одна из них после удара осталась на проезжей части, вторая с нее вылетела на обочину.

«Вечно на этом месте происходит что-то подобное...» - констатировала одна из пользовательниц.