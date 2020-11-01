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Происшествия

В Бессоновке в ДТП с двумя ВАЗами погибли два человека

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Ранним утром в воскресенье, 1 ноября, на улице Центральной в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, разместивший запись в соцсетях. На видеорегистраторе выставлено время, когда автор проезжал мимо, - 06:34.

«ДТП. На мосту. С летальным исходом. Не менее двух человек», - пояснил он.

В ГИБДД сообщили, что в 6:00 на 5-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись ВАЗ-2110 с 26-летним водителем и «Лада-Гранта», которой управлял 42-летний мужчина.

Водитель «десятки» и 41-летний пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте.

«Водителя «Лады-Гранты» доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Папуасы-говнотазники.

Гость||

А зачем они врезались?

Гость||

Что же никто не хочет соблюдать ПДД?дорога мокрая, нужно быть аккуратнее! Это же наши жизни! Никто не знает, что ждёт нас завтра, так давайте не будем сами у себя отнимать жизни!

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Имя: Гость
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