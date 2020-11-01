В Бессоновке в ДТП с двумя ВАЗами погибли два человека

01.11.2020 | 10:26

Ранним утром в воскресенье, 1 ноября, на улице Центральной в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, разместивший запись в соцсетях. На видеорегистраторе выставлено время, когда автор проезжал мимо, - 06:34.

«ДТП. На мосту. С летальным исходом. Не менее двух человек», - пояснил он.

В ГИБДД сообщили, что в 6:00 на 5-м километре трассы Пенза - Лунино столкнулись ВАЗ-2110 с 26-летним водителем и «Лада-Гранта», которой управлял 42-летний мужчина.

Водитель «десятки» и 41-летний пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте.

«Водителя «Лады-Гранты» доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.