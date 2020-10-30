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Происшествия

В ДТП на проспекте Победы в Пензе пострадала пенсионерка

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, случившееся в пятницу, 30 октября, на проспекте Победы в Пензе.

По предварительным данным, в 13:10 напротив дома № 138, у «Самолета», 79-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил женщину 1953 года рождения.

«Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Судя по записи, присланной в редакцию портала PenzaInform.ru очевидцем последствий аварии, до приезда скорой помощи пенсионерка лежала на проезжей части. Заметно, что светофор на переходе не работал.

По факту ДТП проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 2 срезка с видео olhov5566
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Гость||

подумаешь светофор, подумаешь человека сбили!

власть озабочена только тем, чтобы 2 млн потратить к новому году, чтобы тогда огни горели

Имя: Гость
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