В ДТП на проспекте Победы в Пензе пострадала пенсионерка

30.10.2020 | 14:44

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, случившееся в пятницу, 30 октября, на проспекте Победы в Пензе.

По предварительным данным, в 13:10 напротив дома № 138, у «Самолета», 79-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил женщину 1953 года рождения.

«Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Судя по записи, присланной в редакцию портала PenzaInform.ru очевидцем последствий аварии, до приезда скорой помощи пенсионерка лежала на проезжей части. Заметно, что светофор на переходе не работал.

По факту ДТП проводится проверка.