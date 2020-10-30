Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|15:12
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Происшествия

На проспекте Победы в Пензе «Лада-Калина» сбила пешехода

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В пятницу, 30 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Запись с места аварии в редакцию портала PenzaInform.ru прислал очевидец последствий.

На кадрах видно, что в районе пешеходного перехода у «Самолета» в направлении памятника Победы водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил человека.

Пострадавший, получивший травмы, остался лежать на спине на проезжей части. Вокруг него собралось около десятка человек. Заметно, что светофор на переходе не работает.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео olhov5566
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Гость||

опять воруем новости из ВК

Гость||

Куда летят?Здоровья пострадавшему!

Гость||

Гость писал(a):

Куда летят?Здоровья пострадавшему!
Под колеса.

Гость||

Девушка по телефону разговаривала и снесла пешехода.

Гость||

Гость писал(a):

Девушка по телефону разговаривала и снесла пешехода.
У нее руки под хер заточены, а она ими за руль зачем то взялась?

Гость||

Права только получила неделю назад.

Гость||

Гость писал(a):

Права только получила неделю назад.
Так и нечего ей за рулем делать.

Гость||

И еще механика калина) жалко пешехода. Вот надо рейд как вчера проводить на девушек кто пр встречке едет кто губы красит кто по телефону разговариваеи и список может быть большой. Ни раз поподался когда девушка едет по одностороннему движению и она права.

Гость||

Гость писал(a):

Ни раз поподался когда девушка едет по одностороннему движению и она права.
А сколько мужчин так ездит посчитать не хотите?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько мужчин так ездит посчитать не хотите?
А сиськи показать не хочешь?

Гость||

Гость писал(a):

А сиськи показать не хочешь?
Очередной пензенский клоун пытается быть смешным и оригинальным...

Гость||

Шипы! Не шипованная была.

Гость||

Замечу, девушка не уехала с места проишествия, как часто делают прирожденные водилы мужского пола.

Гость||

Гость писал(a):

Замечу, девушка не уехала с места проишествия, как часто делают прирожденные водилы мужского пола.
Откуда ты знаешь, что уехавшие были не особи женского пола? Или ты по умолчанию сексистка?

Гость||

Гость писал(a):

Откуда ты знаешь, что уехавшие были не особи женского пола? Или ты по умолчанию сексистка?
Новости читаю.

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Имя: Гость
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