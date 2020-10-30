На проспекте Победы в Пензе «Лада-Калина» сбила пешехода

30.10.2020 | 13:39

В пятницу, 30 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Запись с места аварии в редакцию портала PenzaInform.ru прислал очевидец последствий.

На кадрах видно, что в районе пешеходного перехода у «Самолета» в направлении памятника Победы водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил человека.

Пострадавший, получивший травмы, остался лежать на спине на проезжей части. Вокруг него собралось около десятка человек. Заметно, что светофор на переходе не работает.

Официальной информации о ДТП пока нет.