На проспекте Победы в Пензе «Лада-Калина» сбила пешехода

В пятницу, 30 октября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.
Запись с места аварии в редакцию портала PenzaInform.ru прислал очевидец последствий.
На кадрах видно, что в районе пешеходного перехода у «Самолета» в направлении памятника Победы водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил человека.
Пострадавший, получивший травмы, остался лежать на спине на проезжей части. Вокруг него собралось около десятка человек. Заметно, что светофор на переходе не работает.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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опять воруем новости из ВК