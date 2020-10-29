В ГИБДД прокомментировали аварию с тремя машинами на Калинина

29.10.2020 | 12:40

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, случившееся в четверг, 29 октября, на улице Калинина в Пензе.

По предварительным данным, в 8:45 напротив дома № 63 столкнулись Chevrolet Lanos под управлением 59-летнего мужчины, Chevrolet Klan с 36-летним водителем и Renault Symbol, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

«Шевроле» не уступил дорогу серому «Рено», ударив его в бок. «Рено» отлетел к поребрику, ударился о него и перевернулся на крышу. Дальше от перекрестка до магазина «Моя сантехника» он летел на крыше 60 метров и в таком положении врезался еще в один автомобиль», - описал произошедшее очевидец Игорь Алексеев.

Водитель Renault и находившийся в салоне 28-летний пассажир были осмотрены медиками на месте и отпущены.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.