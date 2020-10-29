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Происшествия

В ГИБДД прокомментировали аварию с тремя машинами на Калинина

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, случившееся в четверг, 29 октября, на улице Калинина в Пензе.

По предварительным данным, в 8:45 напротив дома № 63 столкнулись Chevrolet Lanos под управлением 59-летнего мужчины, Chevrolet Klan с 36-летним водителем и Renault Symbol, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

«Шевроле» не уступил дорогу серому «Рено», ударив его в бок. «Рено» отлетел к поребрику, ударился о него и перевернулся на крышу. Дальше от перекрестка до магазина «Моя сантехника» он летел на крыше 60 метров и в таком положении врезался еще в один автомобиль», - описал произошедшее очевидец Игорь Алексеев.

Водитель Renault и находившийся в салоне 28-летний пассажир были осмотрены медиками на месте и отпущены.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Игоря Алексеева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

описал произошедшее очевидец Игорь Алексеев.
Так вот откуда поребрик взялся ,а то уж подумалось Питерские в город "вторглись".)))Бордюр у нас Алексеев ,а поребрики это в Питере.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
описал произошедшее очевидец Игорь Алексеев.
Так вот откуда поребрик взялся ,а то уж подумалось Питерские в город "вторглись".)))Бордюр у нас Алексеев ,а поребрики это в Питере.
Да, да, там же парадные и алкаш пропитой Каналья-тысяча чертей!

Гость||

Ну наконец-то знаковое событие для нашего города. А то скучновато как-то было журналистам ПИ. И вот уже 3 сообщения на такую животрепещущую тему. И что-то мне подсказывает, надо ждать ещё парочку. Пока не высказывались работники ЖКХ, дорожные службы и пр. пр. пр. Ждём-с...

Гость||

Быстро поехали, вот и результат

Гость||

Эти папуасы в набедренных повязках были? Или цивилизованными до этого прикидывались?

Имя: Гость
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