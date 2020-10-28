В Пензе еще один водитель сбил пешехода и скрылся

28.10.2020 | 09:25

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП, произошедшего в четверг, 22 октября, на так называемой пьяной дороге в Пензе.

«В 10:30 напротив дома № 5а на улице Строителей неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода - мужчину 1972 года рождения, который получил телесные повреждения», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

В последнее время случаи, когда водители сбивают пешеходов и скрываются, нередки. 14 октября на Светлой улице в Пензе неизвестный автомобилист наехал на 38-летнего мужчину. 16-го жертвой ДТП на проспекте Победы стал 13-летний школьник. 18-го в больницу доставили 14-летнюю девушку, попавшую под колеса на улице Калинина.

Также 14 октября в 17:45 на 18-м километре дороги Пенза - Шемышейка машина, ехавшая со стороны областного центра, сбила 63-летнего мужчину. Он скончался в больнице.