Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|09:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе еще один водитель сбил пешехода и скрылся

Печать

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП, произошедшего в четверг, 22 октября, на так называемой пьяной дороге в Пензе.

«В 10:30 напротив дома № 5а на улице Строителей неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода - мужчину 1972 года рождения, который получил телесные повреждения», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

В последнее время случаи, когда водители сбивают пешеходов и скрываются, нередки. 14 октября на Светлой улице в Пензе неизвестный автомобилист наехал на 38-летнего мужчину. 16-го жертвой ДТП на проспекте Победы стал 13-летний школьник. 18-го в больницу доставили 14-летнюю девушку, попавшую под колеса на улице Калинина.

Также 14 октября в 17:45 на 18-м километре дороги Пенза - Шемышейка машина, ехавшая со стороны областного центра, сбила 63-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Где комментарии !? Это возмутительно...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте