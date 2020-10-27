В Пензе легковушка легла набок после ДТП и заняла всю полосу

27.10.2020 | 13:53

Во вторник, 27 октября, на улице Светлой в пензенском микрорайоне Согласие случилось дорожно-транспортное происшествие.

По сообщениям очевидцев последствий аварии, около 13:00 там столкнулись два легковых автомобиля. После удара один из них опрокинулся набок и остался лежать на проезжей части, заняв всю полосу.

Обе машины получили серьезные механические повреждения: у первой повреждена крыша, у второй - передняя часть.

Официальных данных о наличии или отсутствии пострадавших пока нет. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.