В Пензенской области от COVID-19 скончались еще три человека

24.10.2020 | 20:33

В субботу, 24 октября, в Пензенской области выписаны из больниц 45 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 10 506 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти трех пациенток - женщин 1945, 1950 и 1955 годов рождения. У всех имелись сопутствующие заболевания.

Старшая из них страдала рядом сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротическим нефросклерозом, хроническим атрофическим гастритом и индуративным панкреатитом. Также у нее были ожирение III степени и серозная цистаденома правого яичника.

У 70-летней пациентки сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, ожирение III степени, желчекаменная болезнь.

65-летняя больная страдала ожирением I степени.

Причиной смерти всех трех женщин названа коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.