В Пензенской области от COVID-19 скончались еще три человека

В субботу, 24 октября, в Пензенской области выписаны из больниц 45 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 10 506 выздоровевших.
Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В этот день стало известно о смерти трех пациенток - женщин 1945, 1950 и 1955 годов рождения. У всех имелись сопутствующие заболевания.
Старшая из них страдала рядом сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротическим нефросклерозом, хроническим атрофическим гастритом и индуративным панкреатитом. Также у нее были ожирение III степени и серозная цистаденома правого яичника.
У 70-летней пациентки сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, ожирение III степени, желчекаменная болезнь.
65-летняя больная страдала ожирением I степени.
Причиной смерти всех трех женщин названа коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.
Конечно жители Пензы могут обратиться в крупные ритуальные компании города и они осуществят кремацию в Саратове или Н-Новгороде,но почему администрация не заинтересована в строительстве своего крематория. Это рабочие места и налоги. Жители города и области должны иметь выбор на способ и место захоронения.
Все мы смертны.