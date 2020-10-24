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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 скончались еще три человека

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В субботу, 24 октября, в Пензенской области выписаны из больниц 45 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 10 506 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти трех пациенток - женщин 1945, 1950 и 1955 годов рождения. У всех имелись сопутствующие заболевания.

Старшая из них страдала рядом сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротическим нефросклерозом, хроническим атрофическим гастритом и индуративным панкреатитом. Также у нее были ожирение III степени и серозная цистаденома правого яичника.

У 70-летней пациентки сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, ожирение III степени, желчекаменная болезнь.

65-летняя больная страдала ожирением I степени.

Причиной смерти всех трех женщин названа коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Конечно жители Пензы могут обратиться в крупные ритуальные компании города и они осуществят кремацию в Саратове или Н-Новгороде,но почему администрация не заинтересована в строительстве своего крематория. Это рабочие места и налоги. Жители города и области должны иметь выбор на способ и место захоронения.

Все мы смертны.

Гость||

Видимо,разрешили подавать о 3 смертях...стабильно 3 жертвы коронавируса...хотя, понятно всем,просто замалчивают о реальных масштабах... Соболезнования родным и близким...

Гость||

Кто про что, а вшивый о бане! Соболезнования близким! Всем здоровья!

Гость||

Почему не лечили женщин от их серьезных хронических заболеваний???

Гость||

У Черемушкиной других обязанностей нет???

Гость||

Во всех регионах умирает значительно больше. Морги не справляются с еаплывом умерших от ковид-19,а у нас пока ещё всё относительно хорошо,благодаря работе администрации. Губернатор приказал ещё открыть 500 мест для возможных инфецированных и это очень хорошо. Если всё будет под контролем властей,то мы все вместе победим заболевание.

Люди! Выполняйте рекомендации администрации и Роспотребнадзора. Это забота о Вашем здоровье.

Гость||

но вот почему они не соблюдали масочный режим?

Гость||

Гость писал(a):

то мы все вместе победим заболевание
вместе с умершими или без них?

Гость||

Гость писал(a):

но вот почему они не соблюдали масочный режим?
От атеросклеротического кардиосклероза?

Гость||

Вместе - это население нашего края и администрация. В единстве наша сила. Преодолеем все трудности...

Гость||

Гость писал(a):

Выполняйте рекомендации администрации и Роспотребнадзора.
согласен а то все заболевшие и умершие не выполняли рекомендации администрации и Роспотребнадзора видите захворали и некоторые умерли.

Гость||

Гость писал(a):

В единстве
с чем?

Гость||

ТРУПЫ, НЯМ НЯМ

Гость||

Всё возможно,все под Богом ходим.

Гость||

Не лечат, а сваливают на сопутствующие заболевания, но люди жили., пока не попали в мед. учреждения. На людей махнули рукой. Будьте все здоровы!

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Имя: Гость
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