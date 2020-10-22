В Пензенской области от коронавируса умерли еще три человека

В Пензенской области число жертв коронавируса, о которых сообщил оперативный штаб, достигло 162. В четверг, 22 октября, стало известно о 3 смертях. Скончались две женщины и мужчина.
Первой жертве было 55 лет. У нее диагностировали не только заражение COVID-19, но и ряд тяжелых сопутствующих заболеваний: ожирение крайней степени, синдром Пиквика и лейомиому матки.
Второй из умерших женщин - 58. У нее также выявили атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.
Мужчине было 67. В числе сопутствующих диагнозов: атеросклероз, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный бронхит и пневмосклероз.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя субтотальная пневмония», - написала обо всех троих пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Выздоровели за время пандемии 10 397 человек. 96 из них выписали 22 октября.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.