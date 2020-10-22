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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли еще три человека

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В Пензенской области число жертв коронавируса, о которых сообщил оперативный штаб, достигло 162. В четверг, 22 октября, стало известно о 3 смертях. Скончались две женщины и мужчина.

Первой жертве было 55 лет. У нее диагностировали не только заражение COVID-19, но и ряд тяжелых сопутствующих заболеваний: ожирение крайней степени, синдром Пиквика и лейомиому матки.

Второй из умерших женщин - 58. У нее также выявили атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Мужчине было 67. В числе сопутствующих диагнозов: атеросклероз, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, диффузный бронхит и пневмосклероз.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя субтотальная пневмония», - написала обо всех троих пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Выздоровели за время пандемии 10 397 человек. 96 из них выписали 22 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Гость||

Стабильное число инфецированных и умерших в день.

Гость||

Хорошо бы все те, кто врет, коростой бы покрылись. И носы , как у Пиннокио бы выросли.Вот комедия была бы.

Гость||

Никакой благодарности - их лечат, лечат, а они дохнут! Вам же сказали, что у нас все под контролем.

Гость||

Этично перечислять все болячки умерших? О смерти узнают не тоько родственники и друзья. Зачем это господа от Минздрава?

Можно написать - сопутствующие заболевания?

Гость||

Гробы, трупы, ням ням

Гость||

И правда, все под контролем, каждый день, точно 3.

Гость||

Сколько человек в реанимации ?Почему нет никаких сведений ? Это что такое - смертность от короны увеличилась, а общая уменьшилась.Типа те кто должны были умереть , умерли от короны ?

Гость||

А потом Росстат опубликует и узнаем,что с Ковидом умерло в несколько раз больше!

Соболезнования близким и родным,всем здоровья

Имя: Гость
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