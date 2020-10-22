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Происшествия

На пепелище дома в Камешкирском районе нашли тело мужчины

Печать

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину пожара, произошедшего в среду, 21 октября, в Камешкирском районе.

Сообщение о возгорании частного деревянного дома на Солнечной улице в селе Старый Чирчим поступило в 18:10. На место ЧП выехали 13 сотрудников регионального ГУ МЧС и 4 спецавтомобиля.

«В результате пожара дом площадью 60 кв. м сгорел полностью, также сгорела кровля сарая на площади 10 кв. м. В ходе проливки и разбора конструкций обнаружен погибший - мужчина 1944 года рождения», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

По факту случившегося начата проверка.

Спасатели призвали граждан, живущих в частных домах, подготовить отопительные приборы к зимнему сезону. Необходимо прочистить печи и дымоходы и проверить наличие тяги, отремонтировать их и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить черные (от проходящего через них дыма) трещины.

«Берегите себя и свое имущество от огня!» - обратились к пензенцам представители МЧС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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