Из школы в микрорайоне Арбеково эвакуировали 130 детей

12.10.2020 | 15:34

В понедельник, 12 октября, из учебного заведения на улице Рахманинова в Арбекове эвакуировали детей и сотрудников.

ЧП случилось около 14:00 в школе № 56 имени А. М. Самокутяева. Из-за короткого замыкания в образовательном учреждении потребовалась помощь спасателей.

На вызов прибыли семь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 160 человек, из них 130 - дети.

Последующего горения не было, в результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ночью 10 сентября на втором этаже школы № 32 на улице Кижеватова, 13, загорелся строительный мусор. Пожар удалось оперативно ликвидировать.