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Происшествия

Из школы в микрорайоне Арбеково эвакуировали 130 детей

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В понедельник, 12 октября, из учебного заведения на улице Рахманинова в Арбекове эвакуировали детей и сотрудников.

ЧП случилось около 14:00 в школе № 56 имени А. М. Самокутяева. Из-за короткого замыкания в образовательном учреждении потребовалась помощь спасателей.

На вызов прибыли семь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 160 человек, из них 130 - дети.

Последующего горения не было, в результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ночью 10 сентября на втором этаже школы № 32 на улице Кижеватова, 13, загорелся строительный мусор. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в школе № 56 имени А. М. Самокутяева
Это которого Самокутяева? Который еще живой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ЧП случилось около 14:00 в школе № 56 имени А. М. Самокутяева. Из-за короткого замыкания в образовательном учреждении
Робот Федор и туда добрался?

Гость||

Гость писал(a):

Это которого Самокутяева? Который еще живой?
Которого Вы вывыбрали?

Гость||

а что там робот про него сказал?

Гость||

Когда теперь ждать обращения Самокутяева к министру образования с просьбой уволить директора школы за очернение славного имени космонавта №2 Пензенской области?

Гость||

Гость писал(a):

Робот Федор и туда добрался?
Карма и матрица ,у школы имени Самокутяева замкнуло и подгорело. )))А если серьёзно то такие ЧП показывают отношения властей к бюджетным учреждениям ,все финансируется по остаточному принципу ,а если работы и выполняются ,то часто гастарбайтерами или какими нибудь рукожопыми алкашами.

Гость||

Гость писал(a):

Робот Федор и туда добрался?
Федя, дичь!!!

Имя: Гость
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