Спасатели потушили огонь в школе № 32 на улице Кижеватова

10.09.2020 | 10:47

В ночь на четверг, 10 сентября, в одном из образовательных учреждений Пензы случился пожар. Сигнал о нем поступил спасателям в 3:44.

На втором этаже школы № 32, расположенной на улице Кижеватова, 13, загорелся строительный мусор.

«Возгорание площадью один квадратный метр было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

В январе этого года аналогичное ЧП произошло в школе № 20 на улице Пушанина. Поздним вечером там загорелись полы и решетки радиаторов.

На место оперативно прибыли расчеты 5-й пожарно-спасательной части. В течение четырех минут огонь был потушен.