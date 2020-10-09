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Происшествия

В Нечаевке в нескольких местах одновременно загорелась трава

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Всю Нечаевку окутало дымом - одновременно в нескольких местах загорелась трава, причем очаги изначально находились за километры друг от друга. Но выжженные участки быстро становились все больше и захватывали новые территории. Местным жителям пришлось самим спасать свои дома.

«Ведрами, лопатами штыковыми землю накидывали. Как могли», - отметил прохожий.

«Пепел летел сюда. С обеих сторон шло, и вокруг кладбища горело», - рассказал житель с. Нечаевки Валерий Егоров.

Пожарные прибыли на место, но и им не сразу удалось локализовать очаги. Сначала отправились туда, где огонь близко подошел к жилью.

«Пожарные приехали, а еще бы пять минут - и мой дом загорелся бы», - пояснила жительница с. Нечаевки Любовь Ситникова.

Точные причины ЧП неизвестны, но местные, основываясь на прошлом опыте, в один голос утверждают: виноват поезд. Вдоль села проходит железная дорога, все очаги расположены возле нее.

«Искры после поезда. Третий раз это, не первый», - подчеркнула женщина.

«Поезда проходят, особенно товарняки груженые, постоянно искры, и все горит», - уточнил местный житель.

«Проехали и проверили: вплоть до Панчулидзиевки у нас вся территория возгорается вдоль железной дороги. Примерно километров пять, если не больше», - сообщил глава администрации Нечаевского сельсовета Александр Федорцов.

Через несколько часов все очаги удалось ликвидировать, произвели опашку полей. По общему мнению местных, хорошо, что пожар случился днем - ночью приближение огня к домам заметили бы слишком поздно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Искры после поезда. Третий раз это, не первый
Запретить поезда,и штрафовать машинистов!

Гость||

Сигареты из окон выкидывают

Имя: Гость
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