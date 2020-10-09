В Колышлейском районе мужчина пострадал при пожаре

09.10.2020 | 10:07

В Пензенской области устанавливают причину пожара, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Инцидент произошел вечером в четверг, 8 октября, в селе Красная Горка Колышлейского района.

Сообщение о ЧП в жилом доме на улице Южной поступило в 18:39. На ликвидацию огня выехали 17 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на 4 спецавтомобилях.

Несмотря на усилия пожарных, жилой дом площадью 180 кв. м сгорел. Пострадал 71-летний хозяин. Насколько серьезный вред нанесен его здоровью, не сообщается.

«В преддверии выходных дней Главное управление МЧС России по Пензенской области обращается ко всем гражданам. Соблюдайте требования пожарной безопасности в быту при использовании электроприборов и отопительных приборов. Берегите свою жизнь и имущество от огня! В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101 (с мобильного телефона)», - призвали пензенцев представители ведомства.