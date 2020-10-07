Утреннее ДТП в Колышлейском районе унесло жизнь мужчины

07.10.2020 | 18:27

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 2-м километре автомобильной магистрали Колышлей - Пановка - Никольск в начале седьмого часа утра.

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, мужчина 1973 года рождения, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

В машине находился еще один человек - 49-летний мужчина. Пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Что произошло рано утром на автодороге и почему водитель не справился с управлением, сотрудникам Госавтоинспекции еще предстоит выяснить.