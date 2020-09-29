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Происшествия

В пензенском парке нашли 5-летнего мальчика

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В Октябрьском районе Пензы пропал 5-летний ребенок. В его поисках приняли участие сотрудники Росгвардии.

В воскресенье, 27 сентября, около 15:00 малыш был на прогулке с бабушкой. В какой-то момент женщина потеряла внука из виду и начала его поиски. Успехом они не увенчались. Мать ребенка обратилась за помощью к правоохранителям.

На вызов прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. От матери пропавшего малыша получили его приметы и отправились на поиски.

«Через 20 минут в одном из парков города росгвардейцы заметили мальчика, похожего по описанию. Он стоял в стороне и наблюдал за другими детьми. Мальчик отозвался на свои имя и фамилию», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражи правопорядка отвели ребенка к родителям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

малыш был на прогулке с бабушкой.
penzainform.ru писал(a):
Стражи правопорядка отвели ребенка к родителям.
Откуда там взялись родители, если с ребёнком гуляла бабушка?

Гость||

Гость писал(a):

Откуда там взялись родители
Где "там"?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прибыл экипаж группы задержания Росгвардии.
ну все бабулю задержали ребенка отвели к родителям мне так понимается

Гость||

Тупо очередной пиар для новоделанных полицаев, ну ну

Имя: Гость
Комментарий:

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