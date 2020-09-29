В пензенском парке нашли 5-летнего мальчика

29.09.2020 | 09:49

В Октябрьском районе Пензы пропал 5-летний ребенок. В его поисках приняли участие сотрудники Росгвардии.

В воскресенье, 27 сентября, около 15:00 малыш был на прогулке с бабушкой. В какой-то момент женщина потеряла внука из виду и начала его поиски. Успехом они не увенчались. Мать ребенка обратилась за помощью к правоохранителям.

На вызов прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. От матери пропавшего малыша получили его приметы и отправились на поиски.

«Через 20 минут в одном из парков города росгвардейцы заметили мальчика, похожего по описанию. Он стоял в стороне и наблюдал за другими детьми. Мальчик отозвался на свои имя и фамилию», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражи правопорядка отвели ребенка к родителям.