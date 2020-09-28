В Белинском районе столкнулись фура и ГАЗ, есть погибший

28.09.2020 | 14:32

В субботу, 26 сентября, в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 22:20 на 146-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом, которым управлял 59-летний шофер, и ГАЗ с 55-летним водителем.

Водитель ГАЗа получил множество телесных повреждений, от которых скончался на месте. Находившегося за рулем фуры мужчину госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской облвсти.