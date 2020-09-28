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Происшествия

В Белинском районе столкнулись фура и ГАЗ, есть погибший

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В субботу, 26 сентября, в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 22:20 на 146-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом, которым управлял 59-летний шофер, и ГАЗ с 55-летним водителем.

Водитель ГАЗа получил множество телесных повреждений, от которых скончался на месте. Находившегося за рулем фуры мужчину госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской облвсти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ПИ!!! Два дня прошло, а из подробностей, только возраст...

Гость||

Гость писал(a):

ПИ!!!
ПНХ!!!

Имя: Гость
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