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Происшествия

На улице Плеханова в Пензе обнаружили труп мужчины

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Днем в понедельник, 28 сентября, на улице Плеханова в Пензе, неподалеку от проезжей части, заметили труп мужчины.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «Время 13:00. Молодому человек стало плохо, возраст лет 35-40 примерно», - написал автор выложенных в Сеть снимков.

На фото видно, что на место прибыли сотрудники скорой помощи, они накрыли труп.

В пресс-службе регионального УМВД России по Пензенской области подтвердили, что около 13:00 напротив дома № 7 на Плеханова было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

«Его личность в настоящее время устанавливается», - добавили в пресс-службе.

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Источник — www.instagram.com/penza_novosti
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