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Происшествия

На улице Лозицкой под машину попал 17-летний пензенец

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В субботу, 19 сентября, на улице Лозицкой в Пензе под колесами машины оказался 17-летний пешеход.

Наезд совершил 28-летний водитель Datsun on-DO. По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 1 около 19:00.

Юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

18 сентября на улице Военный Городок жертвой наезда стал 64-летний мужчина. Его сбил 28-летний водитель Renault. Пешеход скончался в медицинском учреждении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пешеходы ведь как ходят будто и не переходят потом раз и на пешеходе, и водители тоже хороши на пешеходе и газку прибавят еще

Гость||

Похоже это один и тот же 28 летний охотник на пешеходов. Задавил одного ,понравилось ,пересел на Датсун и дальше поехал на охоту ..

Гость||

Гость писал(a):

Пешеходы ведь как ходят будто и не переходят потом раз и на пешеходе, и водители тоже хороши на пешеходе и газку прибавят еще
Снова на пешеходном переходе.

Гость||

на этой улице нет даже тротуара для пешеходов. вот вам результат. люди по проезжей части передвигаются. власть виновата в этом!!!

Гость||

Ну че сказать, резина ненаправленная, с внешней и внутренней стороной, надевать можно на любую сторону, покругу (Я про фотку)

Гость||

Гость писал(a):

на этой улице нет даже тротуара для пешеходов. вот вам результат. люди по проезжей части передвигаются. власть виновата в этом!!!
Что за бред ,со стороны Лозицкой 1 есть узкий тротуар ,а со стороны пр.Строителей 1 тротуар идёт вдоль дома,к переходу дальше идёт нормальный широкий вдоль дороги,так что гонишь.

Имя: Гость
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