На улице Лозицкой под машину попал 17-летний пензенец

В субботу, 19 сентября, на улице Лозицкой в Пензе под колесами машины оказался 17-летний пешеход.
Наезд совершил 28-летний водитель Datsun on-DO. По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 1 около 19:00.
Юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
18 сентября на улице Военный Городок жертвой наезда стал 64-летний мужчина. Его сбил 28-летний водитель Renault. Пешеход скончался в медицинском учреждении.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Пешеходы ведь как ходят будто и не переходят потом раз и на пешеходе, и водители тоже хороши на пешеходе и газку прибавят еще