На улице Лозицкой под машину попал 17-летний пензенец

21.09.2020 | 16:25

В субботу, 19 сентября, на улице Лозицкой в Пензе под колесами машины оказался 17-летний пешеход.

Наезд совершил 28-летний водитель Datsun on-DO. По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 1 около 19:00.

Юноша получил травмы и был госпитализирован, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

18 сентября на улице Военный Городок жертвой наезда стал 64-летний мужчина. Его сбил 28-летний водитель Renault. Пешеход скончался в медицинском учреждении.