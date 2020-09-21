ДТП на ул. Военный Городок в Пензе унесло жизнь пешехода

21.09.2020 | 12:51

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая случилась вечером в пятницу, 18 сентября.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 160г на улице Военный Городок автомобиль Renault Sandero, за рулем которого был 28-летний водитель, наехал на 64-летнего мужчину.

Пострадавшего пешехода госпитализировали. Позже он скончался в медицинском учреждении от полученных травм, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

9 сентября на улице Стасова в Пензе погибла 80-летняя пенсионерка. Ее сбил 29-летний водитель «Лады-Гранты».

С января по август 2020 года на дорогах региона в ДТП погиб 21 пешеход. Всего за этот период произошло 240 аварий с их участием. Травмы получили 228 человек. 73 ДТП случились по вине самих пешеходов.