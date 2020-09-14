В Никольском районе ВАЗ вылетел в кювет, погибла девушка

14.09.2020 | 16:03

В пятницу, 11 сентября, в Никольском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 22:40 на 30-м километре трассы Большой Вьяс - Сура - Маис 20-летний молодой человек, сидевший за рулем автомобиля ВАЗ-21099, не справился с управлением, и машина вылетела в правый кювет, где потом опрокинулась.

Находившаяся в салоне 19-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Еще один пассажир - 18-летний юноша после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.