Маршрутка № 49 попала в ДТП в Терновке

10.09.2020 | 08:27

Очередная авария с участием общественного транспорта произошла в Пензе утром в четверг, 10 сентября.

У торгового центра «Сура» на улице Сухумской столкнулись автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 49, и автомобиль Renault.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в городском сообществе водителей во «Вконтакте». «Время 7:30», - уточнил он.

Судя по снимкам, столкновение не было сильным. У маршрутки оказалось вывернуто правое переднее колесо, помят бампер. Однако этот инцидент стал вторым ДТП с участием общественного транспорта за неделю.

8 сентября на улице Кирова пострадали три пассажирки маршрутки и водитель иномарки.

31 августа серьезное ДТП с участием общественного транспорта случилось на улице Калинина. Пострадали 63-летний водитель общественного транспорта (по словам одного из очевидцев, он сломал ногу) и восемь пассажиров. Пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 14-летняя девочка были доставлены в больницу. 17-летней девушке и 13-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте, а затем отпустили.