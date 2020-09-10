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Происшествия

Маршрутка № 49 попала в ДТП в Терновке

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Очередная авария с участием общественного транспорта произошла в Пензе утром в четверг, 10 сентября.

У торгового центра «Сура» на улице Сухумской столкнулись автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 49, и автомобиль Renault.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в городском сообществе водителей во «Вконтакте». «Время 7:30», - уточнил он.

Судя по снимкам, столкновение не было сильным. У маршрутки оказалось вывернуто правое переднее колесо, помят бампер. Однако этот инцидент стал вторым ДТП с участием общественного транспорта за неделю.

8 сентября на улице Кирова пострадали три пассажирки маршрутки и водитель иномарки.

31 августа серьезное ДТП с участием общественного транспорта случилось на улице Калинина. Пострадали 63-летний водитель общественного транспорта (по словам одного из очевидцев, он сломал ногу) и восемь пассажиров. Пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 14-летняя девочка были доставлены в больницу. 17-летней девушке и 13-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте, а затем отпустили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Маршрутка = гроб на колёсах.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутка = гроб на колёсах
Это троллейбус гроб. И трупики катаются в основном

Гость||

маршрутка = авария

Гость||

Гость писал(a):

Это троллейбус гроб.
кто-нибудь помнит за последние несколько лет аварии с троллейбиусами???

Гость||

Гость писал(a):

кто-нибудь помнит за последние несколько лет аварии с троллейбиусами???
я бы точнее сказал-.....десятилетий!!!

Гость||

Гость писал(a):

Это троллейбус гроб. И трупики катаются в основном
Тебе не грозит дожить,раньше кони двинешь,а сироты останутся...

Гость||

Гость писал(a):

кто-нибудь помнит за последние несколько лет аварии с троллейбиусами???
За то все помнят сколько из за них ДТП и пробок в городе. А обесточка парализует нафиг всё движение

Гость||

Гость писал(a):

Тебе не грозит дожить,раньше кони двинешь,а сироты останутся...
Ты во вторую смену учишся? Не опоздай малыш.

Имя: Гость
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