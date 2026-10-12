Троллейбус и мотоцикл попали в ДТП на Арбековском путепроводе

В Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла в субботу, 10 октября, на Арбековском путепроводе.

По предварительным данным, в 19:40 в районе одного из домов на улице Ряжской троллейбус, за рулем которого находилась 55-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом Yamaha.

36-летний мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

27 сентября в 5-м проезде Кольцова (Бугровка) водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 34-летнего мотоциклиста. Последнему потребовалась госпитализация.