Момент взрыва на газопроводе в Белинском районе попал на видео

Момент взрыва на магистральном газопроводе в Белинском районе попал на видео. Запись выложили в канале «Пенза Новости».

Разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Саратов» случился в 11:00 вторника, 13 октября, в районе села Волчково.

Началось факельное горение - столб огня поднялся на десятки метров.

По оперативной информации, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Точную причину позже установят специалисты.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Аварийный участок отключили и дали догореть остаткам топлива. ООО «Газпром трансгаз Саратов» проведет восстановительные работы.

На газоснабжении жителей Пензенской области случившееся не отразится.