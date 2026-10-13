Момент взрыва на газопроводе в Белинском районе попал на видео

Происшествия

Момент взрыва на газопроводе в Белинском районе попал на видео
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Момент взрыва на магистральном газопроводе в Белинском районе попал на видео. Запись выложили в канале «Пенза Новости».

Разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Саратов» случился в 11:00 вторника, 13 октября, в районе села Волчково.

Началось факельное горение - столб огня поднялся на десятки метров.

По оперативной информации, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Точную причину позже установят специалисты.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Аварийный участок отключили и дали догореть остаткам топлива. ООО «Газпром трансгаз Саратов» проведет восстановительные работы.

На газоснабжении жителей Пензенской области случившееся не отразится.

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