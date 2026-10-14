В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на улице Подольской

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 15 августа на улице Подольской (Веселовка).

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 18 неизвестный водитель сбил 39-летнюю женщину.

Она получила травмы и обратилась в правоохранительные органы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей ДТП на улице Лазо (там 26 августа сбили 16-летнюю девушку) и на улице Новоселов (там 8 августа под колеса попал 23-летний юноша).