В Пензе несколько человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

09.09.2020 | 08:59

Вечером во вторник, 8 сентября, в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Кирова и Лермонтова столкнулись автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 149, и легковой автомобиль.

Фотографии с места аварии были опубликованы в чате пензенских водителей в Viber и в городском в сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

По сведениям портала PenzaInform.ru, в результате столкновения пострадали несколько человек. Всем им оказали помощь на месте, после чего отпустили домой. Однако официальной информации от регионального управления ГИБДД пока не поступало.

По факту случившегося проводится проверка.

31 августа серьезное ДТП с участием общественного транспорта случилось на улице Калинина в Пензе. Пострадали 63-летний водитель общественного транспорта (по словам одного из очевидцев, он сломал ногу) и восемь пассажиров. Пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 14-летняя девочка были доставлены в больницу. 17-летней девушке и 13-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте, а затем отпустили.