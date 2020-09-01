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Происшествия

В ГИБДД сообщили о подростках, пострадавших в аварии с автобусом

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Стало известно еще о двух пострадавших, находившихся в салоне пассажирского автобуса № 70 во время ДТП на улице Калинина в понедельник, 31 августа.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 63-летний водитель общественного транспорта (по словам одного из очевидцев, он сломал ногу) и шестеро пассажиров: пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 14-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Во вторник, 1 сентября, в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали о 17-летней девушке и 13-летнем мальчике, которые тоже ехали в автобусе. После происшествия подросткам оказали медицинскую помощь, а затем отпустили.

Госпитализация потребовалась лишь одной женщине, 54-летней пассажирке, получившей телесные повреждения.

Всего в аварии пострадали девять человек.

«По факту ДТП вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - сообщила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так бы был мужик в 63 года на пенсии, а теперь надо до 65 водителем работать.

Гость||

Фигасе вот салон вывернуло наизнанку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России
вы серьёзно..?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По факту ДТП вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки
В интересах олигархов.

Имя: Гость
Комментарий:

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