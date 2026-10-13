Названа причина взрыва на газопроводе в Белинском районе

Происшествия

Названа причина взрыва на газопроводе в Белинском районе
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Причиной взрыва на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области стало нарушение технологического процесса, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

ЧП случилось в 11:00 вторника, 13 октября.

«На место были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, аварийные газовые службы, работники энергетических сетей. Для ликвидации последствий аварии всего задействовано 34 человека, 12 единиц техники», - уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Ранее канал Mash в МАХ сообщил, что после взрыва началось факельное горение - столб огня поднялся на 70 метров.

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