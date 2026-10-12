В Терновке BMW слетел с дороги, пострадал пассажир

В воскресенье, 11 октября, в Пензе на улице Ростовской (Терновка) BMW X3 слетел с дороги в частный сектор.

По предварительным данным, авария произошла в 14:35. 42-летний водитель иномарки заехал на крышку люка, машину повело к дому № 15.

Автомобиль опрокинулся. Сидевший в салоне 39-летний пассажир получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

8 октября пензенец на «Гранте» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Водителю потребовалась помощь спасателей.