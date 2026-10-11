В Бековском районе при пожаре погиб мужчина

Происшествия

В Бековском районе при пожаре погиб мужчина
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В поселке Беково в ночь на воскресенье, 11 октября, случился пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о ЧП поступило в 2:18.

На улице Комсомольской загорелась баня площадью 30 кв. м, огонь прошел 5 кв. м внутри постройки. На тушение привлекались 2 единицы техники и 4 человека личного состава, уточнили в ГУ МЧС по области.

После ликвидации пожара было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома. По факту гибели человека началась проверка в региональном СУ СКР.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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