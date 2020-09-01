В Пензе начали расследование обстоятельств аварии с автобусом

01.09.2020 | 08:39

Сотрудники регионального СУ СК РФ начали доследственную проверку по факту аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Пензе в понедельник, 31 августа.

Ранее сообщалось, что автобус Mercedes врезался в световую опору на улице Калинина.

В результате пострадали 63-летний водитель автобуса (по словам одного из очевидцев, он сломал ногу) и шестеро пассажиров: пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и 14-летняя девочка. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«По факту ДТП вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - сообщила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, оценят вред, нанесенный здоровью пострадавших, проверят техническое состояние автобуса. После будет принято процессуальное решение.