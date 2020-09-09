Три пассажирки маршрутки и водитель иномарки пострадали в ДТП в Пензе

09.09.2020 | 09:58

Представители регионального управления ГИБДД рассказали об аварии с участием маршрутки, произошедшей в центре Пензы вечером во вторник, 8 сентября.

«По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 1 на улице Кирова произошло столкновение автомобиля Audi A80 под управлением мужчины 1983 года рождения и автобуса ГАЗ под управлением мужчины 1962 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В результате травмы получили четыре человека: водитель иномарки и четыре пассажирки микроавтобуса (женщины в возрасте 57 и 29 лет, а также 18-летняя девушка). Всем им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.