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Происшествия

Три пассажирки маршрутки и водитель иномарки пострадали в ДТП в Пензе

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Представители регионального управления ГИБДД рассказали об аварии с участием маршрутки, произошедшей в центре Пензы вечером во вторник, 8 сентября.

«По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 1 на улице Кирова произошло столкновение автомобиля Audi A80 под управлением мужчины 1983 года рождения и автобуса ГАЗ под управлением мужчины 1962 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В результате травмы получили четыре человека: водитель иномарки и четыре пассажирки микроавтобуса (женщины в возрасте 57 и 29 лет, а также 18-летняя девушка). Всем им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Маршрутка = смерть.

Гость||

Отличная новость. Обожаю дикую мордву.

Имя: Гость
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