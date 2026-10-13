Пензенцы не останутся без газа из-за ЧП в Белинском районе

Происшествия

Пензенцы не останутся без газа из-за ЧП в Белинском районе
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Инцидент, случившийся в районе села Волчково Белинского района, никак не отразится на газоснабжении жителей Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Во вторник, 13 октября, в 11:00 произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Саратов», проходящем через Белинский район.

Началось факельное горение - столб огня поднялся на 70 метров, уточнял Mash.

В региональном ГУ МЧС России заявили, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«На месте происшествия работают все необходимые службы экстренного реагирования. Аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. Подразделения ООО «Газпром трансгаз Саратов» готовятся к проведению восстановительных работ», - добавил Олег Мельниченко.

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