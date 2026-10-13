Во вторник, 13 октября, в Пензенской области произошел взрыв на подземном газопроводе «Средняя Азия - Центр», сообщил канал Mash в МАХ.

ЧП случилось в районе села Волчково (Белинский район).

«После взрыва началось факельное горение - столб огня поднялся на 70 метров. Газопровод перекрыли, сейчас в этом месте загорелась трава», - написал Mash.

Погибших и пострадавших нет.

«Средняя Азия - Центр» - многониточная система магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Она проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России. Протяженность САЦ - около 5 000 км.