В Пензенской области произошел взрыв на подземном газопроводе

Происшествия

В Пензенской области произошел взрыв на подземном газопроводе
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Во вторник, 13 октября, в Пензенской области произошел взрыв на подземном газопроводе «Средняя Азия - Центр», сообщил канал Mash в МАХ.

ЧП случилось в районе села Волчково (Белинский район).

«После взрыва началось факельное горение - столб огня поднялся на 70 метров. Газопровод перекрыли, сейчас в этом месте загорелась трава», - написал Mash.

Погибших и пострадавших нет.

«Средняя Азия - Центр» - многониточная система магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Она проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России. Протяженность САЦ - около 5 000 км.

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