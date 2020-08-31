На улице Калинина кабину автобуса смяло световой опорой

31.08.2020 | 16:03

В понедельник, 31 августа, на улице Калинина в Пензе случилось ДТП с участием автобуса большого класса вместимости.

Снимок, запечатлевший последствия аварии, появился в группе «Сова Пенза Авто» в социальной сети Instagram. На нем можно видеть, что машина въехала в световую опору. Судя по полученным повреждениям, скорость транспортного средства была высока.

Автор снимка уточнил, что инцидент произошел у дома № 121. «Вроде все живые», - резюмировал он.

Аналогичное ДТП случилось вечером 21 июля на улице Терновского в Пензе. Грузовой автомобиль въехал в столб. Позже на место аварии прибыли рабочие, чтобы устранить ее последствия. Поврежденная световая опора упала на мужчин 51 года и 60 лет, обоих увезли в больницу. Первый из них скончался в медучреждении.