Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|17:22
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Происшествия

На улице Калинина кабину автобуса смяло световой опорой

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В понедельник, 31 августа, на улице Калинина в Пензе случилось ДТП с участием автобуса большого класса вместимости.

Снимок, запечатлевший последствия аварии, появился в группе «Сова Пенза Авто» в социальной сети Instagram. На нем можно видеть, что машина въехала в световую опору. Судя по полученным повреждениям, скорость транспортного средства была высока.

Автор снимка уточнил, что инцидент произошел у дома № 121. «Вроде все живые», - резюмировал он.

Аналогичное ДТП случилось вечером 21 июля на улице Терновского в Пензе. Грузовой автомобиль въехал в столб. Позже на место аварии прибыли рабочие, чтобы устранить ее последствия. Поврежденная световая опора упала на мужчин 51 года и 60 лет, обоих увезли в больницу. Первый из них скончался в медучреждении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 2 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

Столб дорогу перебегал? Пенза родина столбов.

Гость||

Водятел 70-го пешехода просмотрел, поди

Гость||

На вас пинзюков столбов не напасешся. Громят не по децки)

Гость||

Атака столбов

Гость||

Главное для автобусника это опередить троллейбус.

Гость||

РОЗА СЯБИТОВА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ!!!ДА КОГДА ЖЕ КОРОНАВИРУС ДОБЕРЕТСЯ ДО ЭТИХ ТУПЫХ КУРИЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ!!!!!

Гость||

Столбы троллейбусной контактной сети вышли на тропу войны в преддверии ликвидации троллейбусного транспорта?

Гость||

Если бы столбы были виноваты. Увы! Это все люди совсем забыли о технике безопасности. Пассажиры-то хоть все живы-здоровы? Удар-то поди сильный был. Как-то довелось ехать в автобусе, который старушку сбил. Такой стук был, что как будто в столб въехали, все подпрыгнули. Это при том, что скорость маленькая была, он подъезжал к остановке.

Гость||

Интересный заголовок,"кабину автобуса смяла световой опорой", а не автобус врезался в световую опору.

Гость||

Гость писал(a):

Интересный заголовок,"кабину автобуса смяла световой опорой", а не автобус врезался в световую опору.
Неоперившемуся птенцу все интересно в этом мире, почему трава зеленая, почему небо голубое, почему кабину смяло...

Гость||

Гость писал(a):

Интересный заголовок,"кабину автобуса смяла световой опорой", а не автобус врезался в световую опору.
Хлопок, говорите?

Имя: Гость
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