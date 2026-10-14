Над Пензенской областью сбили беспилотник

В ночь на среду, 14 октября, в Пензенской области силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы сбили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Мельниченко напомнил жителям региона о запрете на съемку и распространение кадров полета БПЛА, уничтожения беспилотников и места падения.

«Также не нужно подходить близко к обломкам, тем более трогать их - это смертельно опасно. Звоните по телефону 112 для вызова специалистов служб экстренного реагирования», - написал глава региона.

В ночь на 14-е число в 23:06 в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность», в 23:19 объявили план «Ковер». Небо открыли в 6:14.

UPD: беспилотную опасность отменили в 8:07.