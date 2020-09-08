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Происшествия

В аварии на улице Циолковского в Пензе пострадал ребенок

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В Пензе сотрудники УГИБДД регионального УМВД России выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в понедельник, 7 сентября, на улице Циолковского.

Напротив дома № 14 в 15:10 столкнулись Ford Focus с 23-летним мужчиной за рулем и «Лада-Гранта» с 28-летним водителем.

В ДТП получила травмы семилетняя пассажирка «Лады». Медики приняли решение о ее госпитализации.

Ранее сообщалось, что за шесть дней сентября в авариях, случившихся в областном центре, пострадали семь детей. Все они были пассажирами транспортных средств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Сергея Давыдова, vk.com/penza_live
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