В аварии на улице Циолковского в Пензе пострадал ребенок

08.09.2020 | 10:22

В Пензе сотрудники УГИБДД регионального УМВД России выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в понедельник, 7 сентября, на улице Циолковского.

Напротив дома № 14 в 15:10 столкнулись Ford Focus с 23-летним мужчиной за рулем и «Лада-Гранта» с 28-летним водителем.

В ДТП получила травмы семилетняя пассажирка «Лады». Медики приняли решение о ее госпитализации.

Ранее сообщалось, что за шесть дней сентября в авариях, случившихся в областном центре, пострадали семь детей. Все они были пассажирами транспортных средств.