В аварии на улице Циолковского в Пензе пострадал ребенок

В Пензе сотрудники УГИБДД регионального УМВД России выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в понедельник, 7 сентября, на улице Циолковского.
Напротив дома № 14 в 15:10 столкнулись Ford Focus с 23-летним мужчиной за рулем и «Лада-Гранта» с 28-летним водителем.
В ДТП получила травмы семилетняя пассажирка «Лады». Медики приняли решение о ее госпитализации.
Ранее сообщалось, что за шесть дней сентября в авариях, случившихся в областном центре, пострадали семь детей. Все они были пассажирами транспортных средств.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Лишать прав и на переобучение.