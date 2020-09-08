Из Терновского затона Суры вытащили труп мужчины

08.09.2020 | 16:27

В Пензенской области продолжают тонуть люди. В понедельник, 7 сентября, в Терновском затоне реки Суры обнаружили труп мужчины 1966 года рождения.

Сообщение о том, что в воде плавает тело человека без признаков жизни, поступило спасателям в 17:40 от диспетчера службы «112».

«Прибывшие на лодке со спасательной станции на острове Пески специалисты транспортировали тело мужчины к берегу и передали его сотрудникам полиции», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что трагедия произошла на водоеме в селе Засечном. Мужчина отдыхал вместе со знакомым, а когда тот удалился - пошел купаться и не вернулся.

На берегу остались его вещи: одежда, телефон, деньги.

«Телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Его опознали родственники. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснила Татьяна Махницкая.

1 августа около острова Пески в Суре утонул другой мужчина. Трагедия произошла на глазах рыбака, который обратился в пожарно-спасательный центр. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия при утоплении.

До этого сообщалось еще о 34 жертвах несчастных случаев на воде с начала купального сезона.