Пожар на пр. Победы вспыхнул при установке натяжного потолка

22.06.2020 | 11:13

Представители пензенского управления МВД предоставили подробную информацию о пожаре, произошедшем на проспекте Победы в субботу, 20 июня.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в двухкомнатной квартире дома № 142 пострадали двое мужчин - в возрасте 29 лет и 31 года. На месте вызова работало 6 единиц спецтехники и 25 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что, по предварительным данным, возгорание произошло во время установки натяжного потолка. С газового баллона сорвало шланг.

Мужчины в это время работали на кухне. Она полностью выгорела.

Проверка по факту случившегося продолжается.