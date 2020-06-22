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Происшествия

Пожар на пр. Победы вспыхнул при установке натяжного потолка

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Представители пензенского управления МВД предоставили подробную информацию о пожаре, произошедшем на проспекте Победы в субботу, 20 июня.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в двухкомнатной квартире дома № 142 пострадали двое мужчин - в возрасте 29 лет и 31 года. На месте вызова работало 6 единиц спецтехники и 25 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что, по предварительным данным, возгорание произошло во время установки натяжного потолка. С газового баллона сорвало шланг.

Мужчины в это время работали на кухне. Она полностью выгорела.

Проверка по факту случившегося продолжается.

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