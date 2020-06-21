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Происшествия

При пожаре на пр-те Победы в Пензе пострадали двое мужчин

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В субботу, 20 июня, на проспекте Победы в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по области в 15:08.

ЧП произошло в двухкомнатной квартире дома № 142. Площадь возгорания составила 20 кв. м при общей площади жилища 43 кв. м.

В результате пожара пострадали двое мужчин 29 лет и 31 года. Еще одного человека эвакуировали.

«На месте вызова работало 6 единиц спецтехники и 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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