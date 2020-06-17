Причиной смертельного пожара в Куваке могла стать сигарета

От жилого дома № 20 на улице Центральной остался обугленный сруб под ржавой крышей. Таковы последствия пожара, произошедшего в селе Кувака Каменского района.
«В результате проливки и разборки конструкции было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. На тушение пожара привлекались две единицы техники, пять человек личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Погибшим оказался 47-летний владелец строения. В момент трагедии он, по некоторым сведениям, находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Маленько забухал», - рассказал житель дома № 22 на ул. Центральной Павел Левин.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Соседи видели, как начался пожар.
«Я с работы прибегал, живу рядом. Горело внутри. Пламени такого не было, а пожарка приехала уже, дверь вышибли - и пламя пошло. Они тушить стали», - пояснил Павел Левин.
Другой пожар тоже унес человеческую жизнь. Он произошел в селе Чеботаревка Колышлейского района.
«На улице Демина горел срубовый частный дом площадью 63 квадратных метра, обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1956 года рождения. На тушение пожара привлекалось три единицы техники, шесть человек личного состава», - отметила Анна Шупилова.
По обоим фактам проводятся проверки. Причины произошедшего устанавливаются.
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