В Каменском районе спасатели вытащили из машин тела погибших

Два человека погибли в результате ДТП в Каменском районе. Трагедия случилась около 15:00.
«Произошло столкновение автомобилей «Лада-Гранта» под управлением мужчины 1997 года рождения и автомобиля «Лада-Калина» под управлением мужчины 1957 года рождения», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Олег Барковский.
Оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из искореженных машин, потребовалась помощь спасателей.
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