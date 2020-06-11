В Каменском районе спасатели вытащили из машин тела погибших

11.06.2020 | 18:36

Два человека погибли в результате ДТП в Каменском районе. Трагедия случилась около 15:00.

«Произошло столкновение автомобилей «Лада-Гранта» под управлением мужчины 1997 года рождения и автомобиля «Лада-Калина» под управлением мужчины 1957 года рождения», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Олег Барковский.

Оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из искореженных машин, потребовалась помощь спасателей.