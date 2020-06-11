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Происшествия

В Каменском районе спасатели вытащили из машин тела погибших

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Два человека погибли в результате ДТП в Каменском районе. Трагедия случилась около 15:00.

«Произошло столкновение автомобилей «Лада-Гранта» под управлением мужчины 1997 года рождения и автомобиля «Лада-Калина» под управлением мужчины 1957 года рождения», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области Олег Барковский.

Оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из искореженных машин, потребовалась помощь спасателей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Проектировщики, инженеры и маркетологи автоваза давно должны вариться в аду, в котле вечно, это не машины, а изначально мертворожденный хлам, у консервных банок металл толще.

Имя: Гость
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